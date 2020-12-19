أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس 7-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق ليفربول فوزا كاسحا على مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن مبارايات الجولة الـ 14 من البريميرليغ.

أحرز أهداف الريدز تاكومي مينامينو في الدقيقة (3) ووساديو ماني في د (36) وروبرتو فيرمينو في د (44 و68) وجوردان هندرسون في د (52) وأختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف في د (81 و84).

وبهذا الانتصار يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.