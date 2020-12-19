صلاح ليس السبب... كلوب يكشف لماذا غضب ماني... فيديو

كشف المدير الفني للريفربول يورغن كلوب، سبب غضب السنغالي ساديو ماني، عقب خروجه من الملعب، خلال الفوز العريض على كريستال بالاس، (7-0) مساء السبت، ضمن الجولة 14 من البريميرليغ.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" الفضائية عقب انتهاء المباراة، إن ماني لم يكن غاضبا بسبب مشاركة محمد صلاح بدلا منه.

"The boys are capable of doing that, it won't happen every week, but it can happen and today it clicked."



Jurgen Klopp is pleased with an important result in regards to goal difference and clears up any issues with Sadio Mane...



🎤 @TheDesKelly pic.twitter.com/yuOkpqR3fX — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 19, 2020

وأضاف:

"ربما لأنه أراد لعب الركلة الحرة (التي توقفت المباراة بسببها وشارك صلاح بدلا منه).

وتابع: "لا يمكنك فعل كل شيء. اللاعبون بشر، وبعد المباراة كان رد فعله جيدا".

وأكمل: "قدمنا كرة قدم رائعة، وأنهينا فرصنا بشكل رائعة".

وأوضح "اللاعبون ينفذون ما أقوله لكنه في النهاية هم بشر ولهم ردود أفعال، وعقب المباراة ماني كان بخير وكل شيء على ما يرام".

وسحق ليفربول كريستال بالاس على أرضه بسباعية نظيفة، سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردان هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.