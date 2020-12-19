بإحراز هدفه الـ 643... ميسي يعادل رقم بيليه

بإحراز هدفه الـ 643، مع برشلونة، اليوم السبت، نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في أن يعادل رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.

وجاء إنجاز مهاجم برشلونة (33 عاما) بعدما أحرز هدفا في مرمى بلنسية ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، حسبما ذكرت رويترز.

وهز ميسي شباك بلنسية عبر ضربة رأس من مدى قريب، وذلك قبل وقت الاستراحة مباشرة.

وجاء هدف ميسي بعد أن أهدر هو نفسه ركلة جزاء، تمكن خاومي دومينيك حارس بلنسية من التصدي لها.

وبهذا الهدف، تعادل برشلونة "1-1"، ونجح في إلغاء هدف التقدم الذي أحرزه مختار دياكابي لفريق بلنسية.

وكان بيليه (80 عاما) قد نجح في تسجيل 643 هدفا خلال 665 مباراة رسمية مع سانتوس، لكن ميسي كان بحاجة للمشاركة في 748 مباراة حتى يحقق نفس العدد من الأهداف.

في المقابل نجح ميسي في تحقيق هذا الرقم خلال 17 موسما، بينما كان بيليه في حاجة إلى 19 موسما.

وكان بيليه في الخامسة عشر من عمره عندما خاض مباراته الأولى مع سانتوس في عام 1956، بينما رحل عن الفريق في عام 1974.

وخلال هذه الفترة، فاز بيليه بستة ألقاب للدوري البرازيلي، بجانب لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي توازي دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، كان ميسي، في السابعة عشر من عمره عندما شارك في أول مباراة مع برشلونة، في 2004.

ومنذ هذه المباراة وحتى الآن، فاز مهاجم برشلونة بعشرة ألقاب للدوري الإسباني مع النادي، بجانب أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.