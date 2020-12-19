ممثل العرب الوحيد في مستر أولمبيا.. هل يفعلها بيج رامي؟.. فيديو

نشر البطل المصري لكمال الأجسام ممدوح السبيعى الشهير ببيج رامى، مساء اليوم السبت، أول فيديو في مشاركته ببطولة مستر أولمبيا 2020 التى تقام حاليا بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر بيج رامي الفيديو وعددا من الصور على صفحته التي يتابعها أكثر من 800 ألف شخص من محبيه وهواة لعبة كمال الأجسام.

وكتب رامي معلقا "عرضنا المنفرد توداي..انتظر غدا قادم"، ليحظى المقطع بأكثر من 4 آلاف مشاركة.

ويلعب بيج رامي في الوزن المفتوح، وينافس في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة والتي انطلقت اليوم، وتستمر حتى غدا الأحد، الثنائي الأمريكي فيل هيث و براندن كورى، والإيراني هادى شوبان.

وظهر رامي في "فورمة" عالية، حرص على الإعداد لها طوال العام الماضي، في محاولة لاقتناص اللقب من الأمريكي فيل هيث الذي حصل عليه لسبع سنوات متتالية.

ومستر أولمبيا، هي أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).

وأقيمت النسخة الأولى في 18 سبتمبر/أيلول 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك.

وبيج رامي مولود في 16 سبتمبر/سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، ثم سافر إلى دولة الكويت، وهناك ذاع صيته، حيث أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وحصد المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

وحصل بيج رامي على المركز الأول كأول عربي في بطولة أرنولد كلاسيك 2017، بحضور الممثل الأمريكى الشهير وبطلع اللعبة السابق آرنولد شوارزينغر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار.

ونافس بيج رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيج رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثالث في البطولة الأشهر بتاريخ اللعبة، قبل أن يحل سادسا في 2018.