عبد الرزاق حمد الله… أول مغربي يفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا

فاز المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق نادي النصر السعودي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا لعام 2020، وذلك بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف.

ذكر ذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، مشيرا إلى أن حمد الله، رصيده 7 أهداف، تساوى مع البرازيلي جونيور نيغراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وتابع: "كما تساوى اللاعبين برصيد تمريرة مساعدة واحدة لكل منهما"، مضيفا: "لكن حمد الله حصل على جائزة الهداف كونه لعب عدد دقائق أقل خلال البطولة".

ولفت الموقع إلى أن حمد الله ساهم في تأهل نادي النصر إلى الدور قبل النهائي، مشيرا إلى أنه أول لاعب مغربي يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا.

وقال موقع "هيسبريس" المغربي: "حسب تعليمات البطولة، فإنه في حالة تعادل لاعبين بذات الرصيد من الأهداف، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة"، مضيفا: "إذا استمر التعادل فإن الفائز يكون اللاعب الذي لعب عدد دقائق أقل وأحرز نفس الأهداف.

يذكر أن حمد الله تم تتويجه بجائزة هداف الدوري السعودي لعامين متتاليين إضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري القطري في الماضي.