منتخب مصر للشباب يصل القاهرة.. والعزل في انتظاره

وصلت، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر للشباب إلى مطار القاهرة، عائدة من تونس.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن:" عودة البعثة جاءت في أعقاب رحلة عصيبة للمشاركة، في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب2021 المقررة إقامتها في موريتانيا."

وبحسب الموقع، فإنه من المقرر نقل أعضاء البعثة إلى فندق العزل، موضحا أنهم سيخضعون لعمل الفحوصات اللازمة.

وكانت الحكومة المصرية بعثت بطائرة خاصة، مجهزة طبيا، لتقل البعثة من تونس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، المطلوبة

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، شكل لجنة لبحث الملابسات الخاصة بتفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

كما ستتولى اللجنة بحث أسباب عدم تمكن البعثة من خوض لقائي ليبيا، وتونس في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، واعتبار المنتخب المصري منسحبا وخاسرا.

وفي الإطار ذاته أكد الاتحاد المصري أنه سيتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية من أجل الحفاظ على حقوق منتخب الشباب .