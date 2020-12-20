بعد أن عادل رقمه كأفضل هداف مع ناد واحد… بيليه لميسي: أنا معجب بك كثيرا

وسجل ميسي الـ643 هدفا في 748 مباراة رسمية، في حين جاءت أهداف بيليه في 757 مباراة. وكان الهداف الأرجنتيني قد سجل أول أهدافه للنادي الكاتالوني في الأول من مايو/آيار عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر).

أما بيليه فحقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن الوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل أن ينتقل إلى نيويورك كوزموس الأمريكي.

وتعليقا على هذا الانجاز، نشر بيليه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورتين إحداها لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف. وقال بيليه : "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك. أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك تماما، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر به أنك في المنزل". وأضاف: "تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا يا ميسي". View this post on Instagram A post shared by Pelé (@pele)

وأشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع هذا الأسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".