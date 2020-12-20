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    كمال أجسام

    المصري بيغ رامي بطل كمال الأجسام يتوج بلقب "مستر أولمبيا 2020"

    © RIA Novosti . Vladimir Vyatkin
    رياضة
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    توج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم.

    وحصل بيغ رامي، بحسب ما نشره موقع "فتنس فولت" المعني برياضة كمال الأجسام على جائزة المركز الأول، والتي تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، رغم الصعوبات التي واجهت مشاركته في بطولة مستر أولمبيا المقامة على مسرح مركز "أورانج كاونتي" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

    وتفوق البطل المصري لكمال الأجسام على براندون كاري الفائز  بنفس اللقب العام الماضي 2019 والذي حل في المركز الثاني.

    كما احتل فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب "مستر أولمبيا"، في المركز الثالث.

    ووجه بيغ رامي الشكر لكل من قدم له الدعم من الجمهور بمختلف أنحاء العالم، خاصة بعد مواجهته مصاعب عديدة كادت أن تحول دون مشاركته بالبطولة.

    وأوضح رامي قائلا في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء مشاركتي في أكثر من بطولة بسبب إصابتي بفيروس كورونا، كما أني كدت ألا ألحق بتلك بالطولة لذلك السبب، وهو ما جعلنا لا استطيع اللقاح بالمراحل التمهيدية، لكن دعمكم هو ما دفع إدارة البطولة لتوجيه دعوة خاصة لي كي أشارك وأفوز باللقب".

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    وأضاف بيغ رامي:"لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام، ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم، لإسعاد المعجبين، أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة، أحبكم جميعًا".

    وشاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، عبر موقع إنستغرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيغ رامى"، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى، ووصفته بأنه بطل لا يهاب المستحيل، وتخطى كل الصعاب من أجل الوصول إلى تلك البطولة.

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