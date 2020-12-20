قبل أسبوع من مباراة الزمالك... إصابة 3 من نجوم الأهلي المصري بفيروس "كورونا"

أعلن النادي الأهلي المصري، إيجابية عينة فروس "كورونا" لثلاثة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة سونديب في النيجر بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، تأكيده " إيجابية عينة ، عمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي الشهير بـ"أفشة" ثلاثي الفريق الأول بفيروس "كورونا" المستجد".

ومن المقرر، أن يتخلف الثلاثي عن بعثة الأهلي التي تغادر إلى النيجر ظهر اليوم الأحد عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة سونديب في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، كما سيتخلف بيتسو موسيماني مدرب الفريق هو الآخر عن السفر مع البعثة لإصابته بفيروس كورونا.

وكان موسيماني قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري أمام غزل المحلة لإصابته بفيروس كورونا، فيما أصيب السولية خلال الإحماء أمام غزل المحلة وخرج من تشكيل المباراة وعوضه حمدي فتحي.

يأتي ذلك، قبل حوالي 8 أيام من مباراة قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، وتحديدا يوم الاثنين 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.