بتصويت الجمهور... "كاف" يعلن أفضل هدف في دوري الأبطال 2020... فيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة والتي توج بها النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك في مباراة وصفت بـ"نهائي القرن".

وبعد 3 أسابيع من انتهاء البطولة، عادت أجواء الحدث التاريخي من جديد، حيث قرر "كاف"، نقل المنافسة من أقدام اللاعبين إلى الجماهير، لتصوت على أفضل هدف بالمسابقة، خصوصا وأن جائحة كورونا، حرمت المشجعين من حضور المباريات الأخيرة.

It's time! ⏱️ The long-awaited final is here 😍 Who do you think will win the 2019-20 #TotalCAFCL best goal contest? 🤔 pic.twitter.com/RkhjTsgtcm — CAF (@CAF_Online) December 18, 2020

وكان كاف قد أعلن عن أفضل 10 أهداف في البطولة ولكنه اختار 8 أهداف لتتنافس على أجمل هدف في نسخة 2020 من دوري أبطال أفريقيا.

The top 10 goals from the #TotalCAFCL 2019/20 season with all their replays on our YouTube channel 👇 — CAF (@CAF_Online) December 9, 2020

وبناء على تصويت الجمهور، وصل هدفا النهائي لشيكابالا وأفشة إلي المرحلة النهائي، وفازت قذيفة قفشة من جديد والمعروفة على مواقع التواصل للاجتماعي بـ"القاضية ممكن"، بتصويت الجماهير بنسبة تجاوزت 52% فيما لم يتجاوز هدف شيكابالا حاجز الـ48%، رغم أنه كان متفوقا في البداية.

It's time for the anticipated final! 🤩 💫 @ZSCOfficial's @Shikabala 🆚 @AlAhly's Mohamed Magdy Afsha 🚀 2️⃣ goals from the final match. Which one will win the 2019-20 #TotalCAFCL best goal contest? 🤔 — CAF (@CAF_Online) December 19, 2020

وصوت أكثر من مليون شخص على أفضل هدف في البطولة في الصراع بين هدف شيكابالا وهدف قفشة.

وحصد النادي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية.

هدف محمد مجدى قفشه في الزمالك بجميع المعلقين#القاضية_ممكن#التاسعه_بتوقيت_الاهلي pic.twitter.com/yLn3sd6Y5x — Hamza Saad Afsha (@lllHamzalll) November 28, 2020

​وتمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.