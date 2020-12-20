بيان عاجل من نادي الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لرئيسه المصاب بـ"كورونا"

أصدر نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، بيانا عاجلا، كشف فيه تطورات الحالة الصحية لرئيسه المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكانت شائعات عديدة قد تم تداولها، حول تدهور الحالة الصحية للمستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والتي وصلت بعضها إلى حد إعلان وفاته.

ولكن نادي الزمالك، أصدر بيانا، نشرته صحيفة "الوطن" نفى فيه تلك الشائعات، وقال إنها غير صحيحة بالمرة.

ونقل الزمالك تصريحات على لسان مصطفى بكري، شقيق رئيس الزمالك قال فيها: "ليس صحيحا بالمرة ما يتم تداوله، حالة شقيقي مستقرة، ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن المستشار أحمد بكري، قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيقاف مجلس مرتضى منصور، إلا أن حالته في الوقت الحالي مستقرة تماما، بحسب تصريحات شقيقه.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قد أصدرت خلال الفترة الماضية، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، بعد توجيه اتهامات بالفساد للمجلس ورئيسه المستشار مرتضى منصور.