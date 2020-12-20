الأهلي المصري يعلن قائمة اللاعبين المسافرين إلى النيجر

أعلن النادي الأهلي المصري قائمة اللاعبين المسافرين لمواجهة فريق سونيديب، بطل النيجر، في المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تتجه معه للمشاركة في المباراة المقرر إقامتها فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأورد الموقع أسماء اللاعبين الذين أعلن عنهم النادي وهم: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن".

كما شملت القائمة كل من: "علي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير".

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد من اللاعبين تغيبوا عن رحلة الفريق بسبب اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" وهم: "عمرو السولية ومحمد مجدى افشة ورامى ربيعة".