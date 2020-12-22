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    لاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح

    نجم ليفربول يوجه رسالة إلى جماهيره

    © REUTERS / PETER POWELL
    رياضة
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    بعيدا عن أزمة الدولي المصري، محمد صلاح، التي ألقت بظلالها على جماهير نادي ليفربول، وجه نجم دفاع النادي الإنجليزي رسالة إلى جماهير ناديه.

    ونشر الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول، مقطع فيديو يظهر فيه تدريباته التأهيلية واقترابه من العودة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بالركبة.

    اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / NEIL HALL
    "ليس سعيدا وأخبرني بالسر"... أبو تريكة يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

    وخضع فان دايك، 29 عاما، لعملية جراحية بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أمام إيفرتون أكتوبر/تشرين الثاني، ما يستلزم غيابه عن معظم الموسم الجاري، لكن يبدو أنه سيعود سريعا إلى الملاعب.

    وكتب الهولندي الدولي على مقطع الفيديو "خطوة بخطوة" ويظهر فيه فان دايك، وهو يداعب الكرة ويركلها في تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

    وبعث ذلك المقطع أملا في إمكانية عودة فان دايك قبل الموعد المحدد له في أبريل/نيسان 2021.

    ​وتأتي أنباء احتمالية عودة فان دايك، وسط حالة من الغليان تعيشها جماهير ليفربول، تصاعدت التكهنات حول إمكانية رحيل صلاح عن الريدز وانضمامه إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أجرى الفرعون المصري حوارا مطولا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

    كما أكد أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، المقرب جدا من صلاح، أن الأخير ليس سعيدا في ليفربول، ويشعر بالضيق لسبب ما، وقد أخبره عن سر لا يستطيع الكشف عنه، لقد أوصل إليه رسالة بأنه يدرك تماما ما الذي يفعله، والأهم أن شعوره بالضيق لا يؤثر أبدا على مستواه".

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