إعلام: اتحاد الكرة المصري يحسم الجدل حول تأجيل مباراة قمة الأهلي والزمالك

أصدر اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الثلاثاء، قرارا عاجلا بشأن موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأكد مسؤولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات مع موقع "اليوم السابع"، أن "مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المحدد لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري، ستقام في موعدها المحدد"، ونفت اللجنة ما تردد حول وجود تفكير أو مقترح لتأجيلها لوقت لاحق.

وأوضح مسؤولو اللجنة أن "الأمن لم يخطر اتحاد الكرة بأي نية لتأجيل اللقاء بداعي وجود الانشغال بتأمين احتفالات الكريسماس وأن هناك اهتمام من الدولة للحفاظ على انتظام جدول الدوري العام هذا الموسم في ظل ضيق الوقت هذا الموسم".

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في الوقت الحالى ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر .