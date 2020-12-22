بعد التعثر في أول مباراتين... مدرب المصري يوضح سر الفوز الكبير على أسوان

قال المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي محمد عبد الكريم، إن بطولة الدوري المصري قوية، لأن كل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد.

وأضاف أن الجولات المقبلة ستشهد منافسة حامية بين جميع الفرق، مؤكدا أن لاعبي فريقه لديهم رغبة في تحقيق الفوز في كل مباراة وحصد نقاطها الثلاث".

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قال عبد الكريم "لعبنا بشكل جيد في أول مباراتين، ولكن لم نكن موفقين في تحقيق الفوز".

وأضاف

"استطعنا إبعاد الضغط عن اللاعبين، وحدث انسجام كبير بين العناصر الجديدة والقديمة، وحققنا فوزًا كبيرا على أسوان، وأشكر اللاعبين على اللعب بروح قتالية عالية".

#المصري ينتصر على #أسوان بثلاثية نظيفة ويحقق فوزه الأول بالدوري

أحرز ثلاثية المصري محمد عنتر وأحمد جمعة وعمر كمال فى الدقائق ٦٢ و٧٠ و ٨٤ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/yyLkH1SsvB — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 21, 2020

وأوضح أن "الدوري صعب للغاية، كل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد، وفي الجولات المقبلة ستشهد منافسة حامية بين جميع الفرق، ولدينا رغبة في تحقيق النقاط، هدفنا في كل مباراة الفوز بالنقاط الثلاث".

وقررت إدارة النادى المصري صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد الفوز على أسوان بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى المصري.

وبعد الفوز قفز بالمصري للمركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى وهو المركز الذى يطمح الفريق فى الحفاظ عليه هذا الموسم للعودة للظهور فى البطولات الأفريقية.