مصر... الكشف عن المرشح لتدريب الإسماعيلي خلفا لريكاردو

تشير تقارير إخبارية إلى أن طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري السابق، أصبح ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الإسماعيلى، خلفا لريكاردو، الذي أقيل من منصبه.

ذكر ذلك موقع "في الجول" المصري، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر خاص داخل النادي الإسماعيلي، مشيرا إلى قوله: "طلعت يوسف يدخل دائرة المدربين المرشحين لتولي مهمة قيادة الفريق".

وتابع: "هو من أقرب المرشحين لتدريب الفريق في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه تم طرح اسم سيباسيتان ديسابر، أيضا"، بحسب الموقع المصري.

وأوضح: "الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".

وقرر النادي الإسماعيلي إقالة ريكاردو من منصبه بعد الخسارة أمام الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنه أصبح أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

ولفت الموقع إلى أن الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ12 في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بعد 3 جولات.