"غلوب سوكر" تدعو الأهلي لاستلام جائزة نادي القرن الإفريقي يوم 27 ديسمبر

تلقى النادي الأهلي المصري خطابا من مؤسسة "غلوب سوكر" في دبي، تدعوه فيه لاستلام جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس النادي محمود الخطيب سيتسلم الجائزة وذلك بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية.

وكان اسم النادي الأهلي المصري تواجد في استفتاء نادي القرن عالميًا بالقرن الـ 21 ضمن جوائز غلوب سوكر، إلى جانب كل من ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ترتيب استفتاء نادي القرن عالميا بالقرن الحادي والعشرين وفقا لرأي الجمهور كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني: 36%.

2- الأهلي المصري: 32%.

3- برشلونة الإسباني: 18%.

4- بايرن ميونيخ الألماني: 14%.

وطرح مجلس دبي الرياضي، الذي يقدم جوائز غلوب سوكر العالمية السنوية، الاستفتاء لاختيار نادي القرن عالميا عبر موقعه الرسمي، وانتهى التصويت منذ ساعات.

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين، الذين سيتم تكريمهم في دبي بشكل مباشر وبحضورهم إلى الحفل، وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور وقد تشهد تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.