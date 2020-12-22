الأهلي يعلن تطورات حالة موسيماني الصحية بعد إيجابية آخر مسحة

أظهرت آخر مسحة خضع لها المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، استمرار إصابته بكورونا، التي كان قد تعرض لها قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ونقل موقع "صدى البلد"، عن رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الدكتور محمد شوقي، قوله إن "موسيماني سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة بعد استمرار إيجابية إصابته بكورونا".

وأوضح أن "حالة موسيماني جيدة، ولا يعاني من أي أعراض قوية".

ويغيب موسيماني عن مواجهة الأهلي وسونديب، بطل النيجر، المقرر إقامتها غدا، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل موسيماني مع الجهاز المعاون وكيفن جونسون، المدرب العام، لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك في نهائي القرن بنتيجة 2-1.

ويسعى بطل إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب، إلى تحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، بعدما اقتنص اللقب في النسخة الماضية ليستعيد الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 7 أعوام.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.