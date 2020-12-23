ميسي يعلق على تحطيمه رقم الأسطورة بيليه... صورة

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، على تحقيقه رقما قياسيا جديدا في مسيرته مع ناديه، بعد تحطيمه رقم أسطورة كرة القدم في البرازيل والعالم بيليه، مسجلا 644 هدفا، متخطيا رقم بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

ونشر ميسي على حسابه بـ"إنستغرام"، صورة له بقميص برشلونة مع الرقم 644 وأرفقها بتعليق: "عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا، خاصة مثل هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان رقم بيليه".

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وأضاف "لا يمكنني إلا أن أشكر كل من ساعدني على مر السنين، زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وكل من يدعمني كل يوم".

ونجح ميسي في تحقيق الرقم القياسي، بعد تسجيله هدفا ضد بلد الوليد، أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الليغا.

وسجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65.

وبهذا الهدف يتخطى ميسي الأسطورة بيليه، ويصبح الهداف التاريخي مع فريق واحد في مختلف المسابقات برصيد 644 هدفا، متخطيا بيليه الذي سجل مع سانتوس 643 هدفا.

وكان ميسي قد عادل رقم بيليه قبل 4 أيام فقط حين سجل هدفا في مرمى فالنسيا في المباراة التي أقيمت ضمن الاسبوع الـ 14 من الدوري الإسباني، وبتسجيله هدف أمس، رفع رصيده إلى 7 أهداف، في وصافة هدافي الليغا بالاشتراك مع هداف أتلتيكو مدريد وزميله السابق لويس سوايز، ونجم ريال مدريد كريم بنزيما، وبفارق هدف وحيد عن متصدر الهدافين جيرارد مورينيو لاعب فياريال.