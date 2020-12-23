إعلام: لم يتم العثور على آثار للكحول أو المخدرات في جسد مارادونا

أشارت تقارير إعلامية أرجنتينية، نقلا عن مصدر في علم الطب الشرعي، أن الخبراء لم يعثروا على آثار لمخدرات أو كحول في جثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وبحسب ما نشرت وكالة "تيلام" الأرجنتينية، فإن تحاليل الدم والبول التي أجراها مارادونا للمخدرات والكحول أعطت نتائج سلبية.

ومع ذلك، تم العثور على فينلافاكسين (مضاد للاكتئاب يستخدم لعلاج القلق)، وكيتيابين (مضاد ذهان غير نمطي يستخدم لعلاج الفصام المزمن والحاد)، وليفيتيراسيتام (عامل مضاد للصرع يمكن أن يسبب النعاس) ونالتريكسون (أحد مستقبلات الأفيون المساعدة على التخفيف من آثار المتناع عن الكحول أو المخدرات) في جسم لاعب كرة القدم الشهير.

وأكد الخبراء أن بعض المؤثرات العقلية المكتشفة لها تأثير في عدم انتظام ضربات القلب.

يشار إلى أن النيابة تعتزم عقد مجلس طبي لتحليل الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هذه الأدوية مناسبة لمرضى القلب المزمن وما إذا كان بالإمكان تجنب الوفاة.

وكتبت جيانينا ابنة مارادونا على صفحتها على "تويتر"، حتى قبل الإعلان عن النتائج الرسمية لفحص الطب الشرعي: "كل هؤلاء الأوغاد ينتظرون تشريح جثة والدي حتى يتم العثور على المخدرات والماريجوانا والكحول. أنا لست طبيباً، لقد كان صوت إنسان آلي. لم يكن صوته، لقد كان غير طبيعي بجنون".

هذا وتوفي مارادونا، بطل العالم لكرة القدم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، في 25 نوفمبر عن عمر يناهز الستين وتم دفن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية في 26 نوفمبر في مقبرة بالقرب من بوينس آيرس. وبحسب الوكالة، فقد أظهر تشريح الجثة أن مارادونا توفي نتيجة "وذمة رئوية حادة ثانوية لتفاقم قصور القلب المزمن"، ووجد في قلبه "تمدد عضلة القلب".