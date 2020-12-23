قادما من نيويورك... مصر للطيران تكشف عن موعد ورقم رحلة عودة بيغ رامي إلى القاهرة

كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن رقم الرحلة التي سيعود على متنها البطل المصري بيغ رامي إلى القاهرة قادما من نيوريوك غدا، بعد حصوله على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "يسر مصر للطيران أن تستعد للترحيب بمستر أولمبيا ممدوح السباعى (بيغ رامي) العائد غدًا من نيويورك على متن رحلة مصر للطيران MS986".

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستنظم استقبالا رسميا لبيغ رامي لحصوله لأول مرة في تاريخ مصر والعرب على بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأشهر عالميا في لعبة كمال الأجسام.

وأوضحت أنه سيكون هناك حفل كبير له واستقباله بشكل رسمي في مطار القاهرة.

ولأول مرة في تاريخ مصر والعرب انتزع ممدوح السباعي الشهير بـ بيغ رامي، الأحد، لقب "مستر أولمبيا" من الأمريكي براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والأمريكي فيل هيث الذي استأثر باللقب لسبع سنوات متتالية.

وأثار فوز بيغ رامي المولود عام 1984 بالبطولة الأكبر للعبة عالميا، حالة من الفرح بين المصريين الذين يهوى الكثير منهم رياضة كمال الأجسام.

وكاد فيروس كورونا أن يبعد البطل المصري عن المشاركة في البطولة، حيث أصيب في أكتوبر/تشرين الأول بالفيروس، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا، قبل أن يتلقى دعوة خاصة للمشاركة بعد تعافيه في 22 من الشهر ذاته، ليحقق المركز الأول في البطولة التي حصل قبل 3 أعوام على المركز الثاني فيها.

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

ونافس بيغ رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيج رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثاني في البطولة، قبل أن يحل سادسا في 2018.