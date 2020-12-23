هداف إيراني يفوز بجائزة "هدف إليانز" بدوري أبطال آسيا... فيديو

فاز مهدي عبدي قارا، لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني، بجائزة هدف اليانز للأسبوع في نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بحسب خيار الجمهور عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتنافس لاعب برسبوليس مهدي عبدي مع لاعب أولسان هيونداي جونيور نيغراو لنيل الجائزة، واستمر التصويت لغاية يوم الأربعاء 23 كانون الأول/ ديسمبر عند الساعة 4:00 عصرا بتوقيت ماليزيا، وفقا لـ"وكالة أنباء فارس".

يذكر أن أولسان توج بدوري أبطال آسيا السبت الفائت على حساب برسبوليس بنتيجة 2-1 بعد ضربتي جزاء احتسبت لصالح الفريق الكوري الجنوبي.

الجدير بالذكر أن أولسان هيونداي تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لطوكيو الياباني و7 لشنغهاي شينهوا الصيني ونقطة لبيرث غلوري الأسترالي.

ثم فاز في دور الـ16 على ملبورن فيكتوري الأسترالي 3-0، وفي ربع النهائي على بكين الصيني 2-0، وفي قبل النهائي على فيسيل كوبي الياباني 2-1 بعد التمديد.