الأهلي السعودي يعلن موقفه النهائي بشأن مستقبل عمر السومة... فيديو

حسمت إدارة النادي الأهلي السعودي موقفها النهائي من تجديد التعاقد مع نجم الفريق السوري عمر السومة.

وقال طارق كيال، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، في تصريحات تليفزيونية، إن "عمر السومة ركن من أركان النادي الأهلي، وتقريبا الإدارة منتهية معه فيما يخص تجديد عقده، وهو لاعب مهم بالنادي وبالدوري السعودي للمحترفين".

#الديوانيه



طارق كيال - المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي :

السومه ركن من أركان النادي #الأهلي، وتقريباً الاداره منتهيه معاه. pic.twitter.com/RZZlUxukGO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2020

وأصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفا، ليحطم رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي السابق للدوري السعودي، الذي يملك 126 هدفا.

وكان السومة قد صرح عقب مواجهة الفتح التي انتهت بفوز الأهلي 1 / صفر مساء أمس الثلاثاء، بشأن تجديد عقده، "طلبت من الإدارة الأهلاوية التفاوض مع وكيلي من أجل التركيز في الملعب، وإصابتي بفيروس كورونا أجلت المفاوضات، الأهلي بيتي وأنا ابن من أبنائه، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة".

#الديوانيه



عمر السومة - لاعب #الأهلي :

وكيلي حضر الى جدة واجتمع مع الادارة لكن اصابتي بكورونا أوقفت الموضوع واطمئن الجماهير ماذكر حول مفاوضاتي غير صحيح. pic.twitter.com/nCKs2iHNPB — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2020

وعن تحقيقه لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، قال السومة: "فخور بنفسي وبما وصلت إليه وأشكر كل من وقف معي ودعمني وساعدني، والأرقام القياسية مستمرة ونطلب من الجماهير الصبر والدعم وقت الخسارة وفي وقت الشدة قبل وقت الانتصار، فنحن لاعبوهم وأتينا لإسعادهم".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفاوض السومة من أجل التعاقد معه خلال يناير/كانون الثاني المقبل بعد دخوله الفترة الحرة والتي يحق له خلالها التفاوض مع أي ناد.