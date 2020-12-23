بث مباشر... الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا

استراحة

الحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع

مرور 40 دقيقة من زمن الشوط الثاني، والنتيجة أصبحت تشير إلى تقدم فريق الأهلي بهدف مقابل لا شيء

الدقيقة 36... لاعبو سونيدب يحاولون تسجيل هدف التعادل

⚽ جوووووووووووووووووول

اليو ديانج يفتتح التسجيل في الدقيقة 33 #إفريقيا_يا_لأهلي pic.twitter.com/HMKDYzC3vl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 23, 2020

أحرز الهدف لاعب الأهلي أليو ديانج في الدقيقة 33

جووووووووول... الهدف الأول للنادي الأهلي

الدقيق 29... إبراهيم مختاز لاعب سونيدب يسدد من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 27... الأهلي يسيطر على الكرة ويواصل التمريرات بين أقدام لاعبي فريق الاهلي في منتصف الملعب. ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين، نفذها محمود وحيد عن طريق تمريرة إلى أحمد رمضان الذي أرسل عرضية إلى داخل لمنطقة الجزاء حاول ياسر إبراهيم مقابلتها برأسية لكن تتحول لضربة مرمى

الدقيقة 23... كرة طويلة من أليو ديانج إلى طاهر محمد طاهر جهة اليمين لم يلحق بها الأخير، لتصل إلى ركلة مرمى

الدقيقة 20... تمريرات مكثفة للكرة قي منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين

استراحة الدقيقة 18... بطاقة صفراء ثانية من نصيب أليو ديانج لاعب فريق الأهلي لتدخل عنيف في منتصف الملعب

سبب البطاقة الصفراء تدخل قوي من اللاعب على أقدام محمود وحيد.

الدقيقة 17... بطاقة صفراء من نصيب أمادو مامان بوبكر لاعب فريق سونيدب

الدقيقة 16... عرضية من سوليماني ماماني لاعب فريق سونيدب من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى

الدقيقة 15... كهربا يلعب تمريرة إلى داخل منطقة جزاء سونيدب ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 13... محمود وحيد ينفذ الركلة الحرة عن طريق تمريرة سيئة وصلت سهلة إلى حارس المرمى كارلوس دي جوران

الدقيقة 12... محاولة من في اتجاه منطقة جزاء سونيدب ولكنه سقط وركلة حرة لصالح فريق الأهلي

الدقيقة 10... مرور عشر دقائق من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على المباراة

الدقيقة 8... الأهلي يسيطر على المباراة، وتمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب.

الدقيقة 7... كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى لدفاع فريق سونيدب.

الدقيقة 6... ركلة حرة للأهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة لأكرم توفيق

الدقيقة 5... ركلة حرة لسونيدب في منتصف ملعبهم الدفاعي

الدقيقة 4... لاعب الأهلي محمود وحيد يحاول المرور من جهة اليسار ولكن طالت منه الكرة فاستخلصها دفاع فريق سونيدب من أمامه

ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فريق سونديب عن مناطق الخطورة.