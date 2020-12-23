رونالدو يعلق على الخسارة أمام فيورنتينا

شارك نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، متابعيه على "إنستغرام" منشورا جديدا بعد خسارة فريقه أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو.

وتعرض يوفنتوس للخسارة يوم أمس الثلاثاء أمام فيورنتينا.

وعلق رونالدو قائلا "الأمس كان الأداء ضعيفاً والنتيجة غير مقبولة...لقد كان عام 2020 عاما خاصا من نواحٍ كثيرة...الملاعب الفارغة...بروتوكولات فيروس كورونا والألعاب المؤجلة والتوقف الطويل وضغط المباريات".

مضيفا "لكن هذا ليس عذراً لأي شيء...نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نقدم المزيد من أجل اللعب بشكلٍ أفضل والفوز بصورة مستمرة...نحن يوفنتوس، وببساطة لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب".

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وتابع "آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير على العودة أقوى وأكثر اتحاداً من أي وقتٍ مضى لأن الموسم لا يزال طويلا. في النهاية نعتقد أننا مرة أخرى سنكون قادرين على الاحتفال مع المشجعين...ثقوا بنا وثقوا بفريقنا بقدر ما نثق بكم...وسوف نفعلها".

يذكر أن يوفنتوس يتخلف عن المتصدر ميلان بسبع نقاط، محتلا المركز الرابع.