الأهلي يفوز على سونيديب بهدف مقابل لا شيء... فيديو

فاز النادي الأهلي المصري، على فريق "إي أس سونيديب" النيجيري، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.