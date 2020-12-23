رسميا... تأجيل قمة الأهلي والزمالك يوم 28 ديسمبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، عن تأجيل قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررا لها يوم 28 ديسمبر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه تم تأجيل قمة الدوري بين الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز إلى موعد لاحق، ولم يحدد الاتحاد الموعد الجديد للمباراة.

وقرر الاتحاد أن يقام بدلا منها مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة، حيث سيواجه الزمالك فريق "سموحة"، فيما سيلعب الأهلي مع "الاتحاد السكندري".

ولم يعلن الاتحاد سبب تأجيل المباراة، واكتفى بالقول إنه تم تأجيلها لوقت لاحق.

وتأجلت في البداية مباريات الجولة الثالثة، بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون، الذين يلعبون في المسابقتين القاريتين، على أن يعود الأهلي والزمالك للعب لقاء القمة يوم 28 ديسمبر.

وكان الأهلي قد فاز في فريق "إي أس سونيديب" النيجيري، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من دوري أبطال .

سجل هدف الأهلي، اللاعب أليو ديانج، في الدقيقة 33، عن طريق تسديد كرة صاروخية، من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.