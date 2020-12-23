مهاجم المريخ يحتفل بالهاتريك في مرمى أنيمبا داخل سيارة "توك توك"... فيديو

احتفل مهاجم نادي "المريخ" السوداني سيف تيري بشكل غريب، بعد إحراز هدف فريقه الثالث في شباك "أنيمبا" النيجيري في الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويظهر مقطع الفيديو اللاعب سيف تيري يسارع بالجري إلى طرف الملعب، عقب إحراز الهدف الثالث، وركب سيارة "توكتوك" وحاول قيادتها احتفالا بالهاتريك.

وفاز "المريخ" على ضيفه "أنيمبا" النيجيري 3-0، مساء اليوم، على ملعب "الهلال" بأم درمان، وسجل الأهداف الثلاثة سيف تيري، ليقترب المريخ السوداني بذلك من التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدخل ممثل السودان مباراة الإياب بثلاث فرص، وهي الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدفين نظيفين. وستقام مباراة الإياب في نيجيريا، أحد يومي 5 أو 6 من الشهر المقبل.