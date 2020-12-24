أهداف مانشستر يونايتد وإيفرتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية... فيديو

فاز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على مضيفه إيفرتون، 2-صفر، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وأحرز إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال هدفين متأخرين يونايتد، رغم أنه أهدر عدة فرص في بداية المباراة وفي بعض الأحيان قدم الفريقان أداء متواضعا وبدا أن ركلات الترجيح هي من ستحسم هوية الفائز.

Yang kelewatan nonton, nih dia sob gol super gokil Edinson Cavani yang membuka keunggulan Manchester United atas Everton sekaligus mengantarkan Setan Merah ke Semifinal #CarabaoCup !! #MUFC pic.twitter.com/pXZjXlS3ZY — SepakbolaTV (@SepakbolaTweet) December 23, 2020

واستلم كافاني الكرة في الناحية اليمنى وسدد كرة قوية بيسراه داخل شباك الحارس روبن أولسن.

وأضاف مارسيال الهدف الثاني من آخر لعبة في المباراة ليصعد يونايتد إلى الدور قبل النهائي مع برنتفورد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير من أجل مكان في النهائي في 25 أبريل/ نيسان باستاد ويمبلي.