أهداف مانشستر يونايتد وإيفرتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية... فيديو

وأحرز إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال هدفين متأخرين يونايتد، رغم أنه أهدر عدة فرص في بداية المباراة وفي بعض الأحيان قدم الفريقان أداء متواضعا وبدا أن ركلات الترجيح هي من ستحسم هوية الفائز.
Yang kelewatan nonton, nih dia sob gol super gokil Edinson Cavani yang membuka keunggulan Manchester United atas Everton sekaligus mengantarkan Setan Merah ke Semifinal #CarabaoCup !! #MUFC pic.twitter.com/pXZjXlS3ZY— SepakbolaTV (@SepakbolaTweet) December 23, 2020
واستلم كافاني الكرة في الناحية اليمنى وسدد كرة قوية بيسراه داخل شباك الحارس روبن أولسن.
Cuplikan gol gol pertandingan Manchester united vs Everton.#ggmu #mufc #menang #king pic.twitter.com/8jE8jc72dn— United Santuy (@united_santuy) December 24, 2020
وأضاف مارسيال الهدف الثاني من آخر لعبة في المباراة ليصعد يونايتد إلى الدور قبل النهائي مع برنتفورد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير من أجل مكان في النهائي في 25 أبريل/ نيسان باستاد ويمبلي.
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