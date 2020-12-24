على طريقة الـ"كونغ فو"... لاعب يعتدي على منافسه في الدوري البرازيلي... فيديو

تحول لقاء فريقي فلومينينسي وأتلتيكو باراناينسي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي تحت 17 عاما، إلى ساحة حرب.

واندلعت مشاجرة ضخمة بين الفريقين أدّت لطرد تسعة لاعبين دفعة واحدة من الفريقين.

وبدأت المشكلة عندما ارتكب أتايد، لاعب باراناينسي، خطأ على جواو نيتو لاعب فلومينينسي، ما جعل الأمور تخرج عن السيطرة.

ليتدخل بدلاء الفريقين في المشاجرة، قبل أن يوجه البديل جواو غابرييل لاعب أتلتيكو باراناينسي ضربة قوية على طريقة لاعبي الـ"كونغو فو" لنيتو نفسه، الذي سقط على الأرض فورا من قوة الضربة.

The Under-17 Brasileirao was played last night between Athletico PR and Fluminense. The end was rather chaotic. pic.twitter.com/CwVMmamOaL — Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) December 22, 2020

هذا وحاول القائمون على الفريقين رفقة الحكام إيقاف الشجار.

PUTA QUE PARIU VOADORA NA CARA pic.twitter.com/hcZrd2GuFj — Brendo (@BreHenrique_) December 21, 2020

وبعد انتهاء الشجار بين الطرفين، طرد الحكم ليوناردو سيغاري 9 لاعبين بالبطاقة الحمراء، منهم 5 من فريق أتلتيكو باراناينسي، و4 من فلومينينسي، علماً أن 3 لاعبين من المطرودين كانوا من البدلاء.