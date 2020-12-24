تقارير تكشف تفاوض ريال مدريد مع خليفة راموس

كشفت وسائل إعلام إسبانية، تفاوض نادي ريال مدريد مع مدافع بايرن ميونيخ، الدولي النمساوي ديفيد ألابا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد، قد تتعاقد مع ألابا، مجانا عندما ينتهي عقده مع البايرن في يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت التقارير بأن ألابا البالغ من العمر 28 عاما، محتمل أن يكون بديل، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، الذي ينتهي عقده أيضا في الـ30 من يونيو 2021.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد لم يقرر حتى الآن نهاية عقد راموس أو تجديده مرة أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن العقبة التي تواجه صفقة ألابا، هي مطالب اللاعب المالية، إذ يريد الحصول على 12 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويرى ريال مدريد أن هذا الراتب مرتفع جدا، ويقارب راتب راموس، الذي يتقاضى حاليا، 15 مليون يورو سنويا.

يشار إلى أن ألابا انضم لنادي بايرن ميونيخ عام 2009، وحقق معه عدة إنجازات، أبرزها الثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا) في العامين 2013 و2020.