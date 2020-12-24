إعلام: إقالة الألماني توخيل من تدريب باريس سان جيرمان

أشارت تقارير إعلامية الى إقالة الألماني، توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، من منصبه.

وبحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية فإنه تمت إقالة توخيل من منصبه.

هذا ودخل الألماني توخيل، في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته مع "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، والتي تراجع عنها وقال إنه تم ترجمتها بشكل غير صحيح، بحسب ما نقل موقع "جول".

وأوضح أنه تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويقود توخيل النادي الباريسي منذ 2018، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي وإلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.

وبحسب الموقع من الأسماء المطروحة لقيادة الفريق خلفا لتوخيل، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.