أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقييمها لأفضل لاعبي كرة القدم لعام 2020، والذي تضمن مفاجآت، من حيث اختلافه بصورة جزئية عن تقييمات الفيفا.

واستندت الصحيفة البريطانية في تقييمها إلى تحليلات متخصصين في مجال كرة القدم، لاختيار الأفضل فعليا من حيث اللعب، وليس مجرد بناء على اختيارات المدربين واللاعبين والنقاد، مثلما يفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وشهدت القائمة ظهور النرويجي ولاعب بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ بروت هالاند، في قائمة العشرة، حيث احتل المركز السادس في التصنيف.

بينما ظهر 3 لاعبين من ليفربول الإنجليزي في المراكز العشرة الأولى، حيث احتل السنغالي ساديو ماني المركز الخامس، والمصري محمد صلاح المركز الثامن، والهولندي فيرجيل فان دايك المركز العاشر.

فيما تربع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على عرش القائمة أيضا كما كان في تصنيف الفيفا، وخلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت قائمة الـ20 لاعبا الأفضل في 2020، وفقا للغارديان، على النحو التالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

2- ليونيل ميسي (برشلونة).

3- كريستيانو رونالدو (يوفينتوس).

4- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

5- ساديو ماني (ليفربول).

6- إيرلينغ بروت هالاند (بروسيا دورتموند).

7- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

8- محمد صلاح (ليفربول).

9- نيمار (باريس سان جيرمان).

10- فيرجيل فان دايك (ليفربول).

11- جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

12- كريم بنزيمة (ريال مدريد).

13- سيرجيو راموس (ريال مدريد).

14- توماس مولر (بايرن ميونيخ).

15- مانويل نوير (بايرن ميونيخ).

16- سيرجي غنابري (بايرن ميونيخ).

17- تياجو ألكانتارا (ليفربول)

18- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

19- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

20- هاري كين (توتنهام هوتسبر).