أول تعليق لمرتضى منصور على وفاة رئيس نادي الزمالك

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، اليوم الخميس، على وفاة أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وكتب منصور على حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم".

أضاف رئيس نادي الزمالك السابق في النعي المرفق به صورة سابقة تجمعه بالبكري:" ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم النادي، عصام سالم، وفاة البكري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعته ابنته نانسي، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا".

وكان البكري، أصيب بكورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة النادي بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وأصدر نادي الزمالك المصري، الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، بيانا عاجلا، كشف فيه تطورات الحالة الصحية لرئيسه المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".