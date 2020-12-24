رسميا... إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين المقرر تنظيمهما في 2021

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين، المقرر تنظيمهما في عام 2021.

وقال "فيفا" في بيان رسمي "نتيجة لوباء كورونا، تقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم تحت 17 و20 عاما".

وأضاف "كما تم اختيار إندونيسيا وبيرو لاستضافة النسخة الجديدة للبطولتين في عام 2023، بعد أن كان مقررًا أن تستضيف الدولتان نسختي 2021".

وتابع "لا تزال جائحة كورونا تمثل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، ولها تأثير مقيد على السفر الدولي، لذلك استشار فيفا بانتظام أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الاتحادات المضيفة للبطولات، والاتحادات القارية المشاركة في البطولتين".

وأتم "يود فيفا أن يعرب عن امتنانه للاتحادات الأعضاء المضيفة، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو، على الالتزام والاستعداد للاستضافة".