مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان

ودّع المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، مدرب فريق باريس سان جيرمان، توماس توخيل، رغم عدم استقالة الأخير رسميا.

وتقدم مبابي بالشكر للمدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على العمل الذي قدمه مع الفريق، رغم أن النادي لم يعلن بعد عن رحيل توخيل عن منصبه.

وكتبت مبابي عبر حسابه في "إنستغرام": "للأسف هذا هو قانون كرة القدم. لكن لن ينسى أحد فترة عملك هنا. لقد كتبت فصلا لطيفا في تاريخ النادي، شكرا لك أيها المدرب".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق نهائي مع بوكيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق.

وسبق ولعب بوكيتينيو في صفوف باريس سان جيرمان، كمدافع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان النادي الباريسي قد أعلن، أمس الخميس، إقالته المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق الأول.

ودخل الألماني توخيل، في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته مع "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، التي تراجع عنها وقال إنه تم ترجمتها بشكل غير صحيح، بحسب ما نقل موقع "غول".

وأوضح أنه تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويقود توخيل النادي الباريسي منذ 2018، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي وإلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.