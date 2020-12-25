مصر... نتيجة مسحة 14 لاعبا من منتخب الشباب ما زالت إيجابية

أعلن مصدر داخل المنتخب المصري للشباب، إيجابية نتيجة مسحة 14 لاعبا من منتخب الشباب لكرة القدم.

وكشف المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، استمرار إيجابية 14 لاعبا بفندق العزل الصحي.

وأضاف المصدر أن مسحة مسؤول المهمات بالمنتخب لا تزال أيضا إيجابية، فيما جاءت مسحة لاعب واحد فقط سلبية.

يذكر أن منتخب مصر لم يشارك في مباراتي ليبيا وتونس بسبب إصابة 14 لاعبا ضمن صفوفه بفيروس كورونا.

وعادت بعثة منتخب مصر للشباب إلى القاهرة مساء السبت الماضي، بعد قرار عدم استكمال المنافسات قبل مواجهتي المغرب والجزائر.

وكانت الحكومة المصرية بعثت بطائرة خاصة، مجهزة طبيا، لتقل البعثة من تونس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، المطلوبة.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، شكل لجنة لبحث الملابسات الخاصة بتفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

كما ستتولى اللجنة بحث أسباب عدم تمكن البعثة من خوض لقائي ليبيا، وتونس في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، واعتبار المنتخب المصري منسحبا وخاسرا.

وفي الإطار ذاته أكد الاتحاد المصري أنه سيتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية من أجل الحفاظ على حقوق منتخب الشباب.