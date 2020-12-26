رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي كيه سي جونز عن عمر 88 عاما

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكي كيه.سي جونز، الفائز بلقب دوري المحترفين ثماني مرات لاعبا وأربع مرات مدربا، عن عمر 88 عاما.

وكتب زميليه في بوسطن سيلتيكس، بيل راسل، عبر تويتر "تلقيت اتصالا أبلغني بأن زميلي وصديقي والأسطورة كيه.سي جونز توفي صباح اليوم" ونشر صورة لهما.

وأضاف: "جمعتنا صداقة خلال نحو 60 عاما وهذه آخر صورة جمعتنا. أصدقاء للأبد".

I just received a call letting me know my x-roommate/teammate & most of all friend the great KC Jones passed this morning. Prayers to his family. We have been friends for almost 60yrs, this our last photo together. Friends for life #2020Usuck! #RIP ⁦@NBA⁩ ⁦@celtics⁩ pic.twitter.com/Ia6yZB5l2x — TheBillRussell (@RealBillRussell) December 25, 2020

وفي تاريخ دوري المحترفين لم يحقق ألقابا أكثر من جونز في فترة اللعب سوى زميليه في بوسطن سيلتيكس بيل راسل وسام جونز، بحسب رويترز.

ويبقى جونز واحدا من سبعة لاعبين فقط حققوا "التاج الثلاثي" بالفوز بدوري الجامعات ودوري المحترفين الأمريكي وذهبية الأولمبياد وانضم لقاعة مشاهير كرة السلة عام 1989، وحقق جونز 11 من إجمالي 12 لقبا في مسيرته بدوري المحترفين مع سيلتيكس.