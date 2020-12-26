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    محمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب

    "نعم أخطأت ولم أنجح في إقناعه"... كلوب يتحدث مجددا عن أزمة محمد صلاح

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    عاد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، مجددا للحديث عن أزمة المصري محمد صلاح.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس"، موضحا: "ما السبب الآخر الذي يمكن أن يكون هناك؟ نحن أحد أكبر الأندية في العالم. ندفع أموالا جيدة، ربما لا ندفع أكثر من كل الآخرين، ولكننا ندفع جيدا، لدينا ملعب جميل مع مشجعين مميزين، لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

    ولكن كلوب قال إنه: "لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة. نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، فلا يمكننا، على الأرجح أن نمنعه، كل ما في الأمر أنني لا أفهم لماذا يريد شخص ما الذهاب".

    وأوضح أن "تدريب لاعبين من عينة شخصية ومستوى محمد صلاح يمكن أن يمثل تحديا"، لكنه اعترف، مع ذلك، بأنه "أخطأ عندما اختار ألكسندر أرنولد قائدا لليفربول أمام ميدتيلاند، بدلا من صلاح".

    وقال كلوب: "كنت قائدا لفترة طويلة في مسيرتي وكنت أفكر دائما: يا لها من وظيفة، لأنه لا يوجد الكثير من الفوائد وهناك الكثير من العمل، لم أشعر بأهمية أن أكون قائدا، ولم أكن أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاعبين".

    وتابع: "القاعدة أن لدينا ترتيبا لقيادة الفريق: جوردان هندرسون، ثم جيمس ميلنر، ثم فيرجيل فان ديك وجيني فينالدوم. هؤلاء هم، إلى حد كبير، القادة الأربعة، إذا لم يتمكنوا جميعا من المشاركة، فعادة يكون القائد اللاعب الأقدم في النادي".

    وأوضح كلوب: "بعد ذلك تحدثت إلى محمد صلاح بشأن ما حدث. ثم أدركت أن الأمر لم ينجح في إقناعه بشكل جيد، لقد أجرى تلك المقابلة، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي. من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل. لم أفعل ذلك عن قصد، وإذا ارتكبت خطأ، فأنا على سبيل المثال لم اختر ديفوك أوريغي البديل غالبا قائدا في ذلك اليوم".

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    الكلمات الدلالية:
    ليفربول, يورغن كلوب, محمد صلاح
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