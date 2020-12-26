إعلام: بعد مفاوضات لأشهر... الأهلي المصري ينجح في ضم "لاعب سوبر"

قالت تقارير إعلامية إن نادي الأهلي المصري نجح في ضم لاعب طلبه المدير الفني بيتسو موسيماني بعد مفاوضات مضنية.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية فقد نجحت الصفقة بعد تدخل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع مسؤولي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل إتمام الصفقة.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قد طالب بضم اللاعب الأوروجواني جاستين سيرينو من فريق صن داونز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن هذه الصفقة أخذت وقتا وطويلا من المفاوضات امتد لأشهر، قادها أمير توفيق، مدير التعاقدات، خاصة في ظل ما وصف بأنه مغالاة من جانب إدارة صن داونز في المطالب المالية.

وأكدت أن رغبة اللاعب بالانضمام للأهلي والعودة للتدريب تحت قيادة بيتسو موسيماني مديره الفني السابق في صن داونز كانت أحد أهم عناصر حسم هذه الصفقة.

وشددت على أن الأهلي سوف يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، إتمام الصفقة بشكل رسمي، وانضمام اللاعب لمدة 3 مواسم، مقابل 3 مليون دولار.

يذكر أن "سيرينو" كان قد تمرد على صن داونز في الفترة الماضية، ورفض المشاركة في التدريبات، رغبة في الرحيل عن الفريق، واشتد الأمر على مسؤولو النادي الجنوب أفريقي، بعد رفض اللاعب المشاركة في مباراة دوري أبطال أفريقيا، وخروجه من القائمة، حتي يحق له اللعب مع الأهلي في دوري الأبطال الموسم الحالي.