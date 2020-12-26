رودريغو مهاجم ريال مدريد يغيب عن الملاعب للإصابة

قال ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مهاجمه رودريغو سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز النادي الملكي 2-صفر على غرناطة يوم الأربعاء الماضي.

ولم يحدد ريال مدريد المدة التي من المقرر أن يغيب فيها مهاجمه عن صفوفه لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الإصابة ربما تبعده لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير. وفقا لـ "رويترز".

وقال ريال مدريد في بيان "بناء على الفحوص التي خضع لها رودريغو.. تبين إصابته في عضلات الفخذ الخلفية".

ويتساوى ريال مدريد في رصيد النقاط مع المتصدر أتليتيكو مدريد لكن حامل اللقب لعب مباراتين أكثر من جاره في العاصمة.