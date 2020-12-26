أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي... فيديو

انتهت منذ قليل المواجهة المثيرة بين فريقي ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة، حيث سجل ثنائية مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة (23) وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (79).

الدوري الانجليزي : ليستر سيتي 2 × 2 مانشستر يونايتد | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/ujsFlf8kH9 — snap:igoal1 (@Igoal1Snap) December 26, 2020

بينما سجل ثنائية ليستر هارفي بارنيس في الدقيقة (31) وجيمي فاردي في الدقيقة (85).

وبتلك النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

ويمتلك حامل اللقب ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في المرحلة، المقررة غدا الأحد أمام ويست برومويتش.