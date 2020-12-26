سيرينو: أتمنى موافقة صن داونز على عرض الأهلي

قال نجم فريق ماميلودي صن داونز جاستون سيرينو، إنه يتمنى موافقة إدارة ناديه على عرض النادي الأهلي المصري للانتقال إليه واللعب ضمن صفوفه.

وأضاف سيرينو في تصريحات خاصة لموقع "في الجول"، "أتمني أن يقبل صن داونز عرض الأهلي لضمي".

وأوضح: "لا أعرف القيمة المالية، لكن أتمني قبول العرض".

تابع قائلا "الأهلي هو أفضل فريق في أفريقيا وأي لاعب يتمنى اللعب هناك".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن نادي الأهلي المصري نجح في ضم لاعب طلبه المدير الفني بيتسو موسيماني بعد مفاوضات مضنية.

ونجحت الصفقة بعد تدخل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع مسؤولي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل إتمام الصفقة.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قد طالب بضم اللاعب الأوروجواني جاستون سيرينو من فريق صن داونز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولكن الصفقة أخذت وقتا وطويلا من المفاوضات امتد لأشهر، خاصة في ظل ما وصف بأنه مغالاة من جانب إدارة صن داونز في المطالب المالية.

وكانت رغبة اللاعب بالانضمام للأهلي والعودة للتدريب تحت قيادة بيتسو موسيماني مديره الفني السابق في صن داونز أحد أهم عناصر حسم هذه الصفقة.

وكشفت التقارير أن الأهلي سوف يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، إتمام الصفقة بشكل رسمي، وانضمام اللاعب لمدة 3 مواسم، مقابل 3 مليون دولار.