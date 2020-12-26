نفعل ذلك بدلا عنهم... نادي إنجليزي يمنع لاعبيه من التسوق خوفا من كورونا

قرر نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، منع لاعبيه من التسوق في المتاجر، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد العدوى في أنحاء البلاد.

وقال مدرب وولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو لشبكة "سكاي سبورتس"، قبل مباراة فريقه مع توتنهام الأحد "لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم".

وأضاف "علينا تجنب أي نوع من المخاطر لأن لدينا فريق صغير ولدينا مشاكل مع بعض اللاعبين الغائبين".

وأوضح "لا يمكننا تحمل خسارة أي لاعب، نقول لهم بشكل يومي لا تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذرا".

وتابع: "طاقم المطبخ لدينا يضع صندوقا كبيرا من الأشياء الأساسية التي نحتاجها خلال ذروة انتشار الوباء، وعندما تحسن الوضع قلنا للاعبين لكم حرية التسوق بأنفسكم".

وختم: "لكن الآن مع ارتفاع الحالات، ومع هذه الطفرة الجديدة التي تقلق الجميع، سنعود إلى السابق مجددا. الأمر يتعلق بحماية أنفسنا".

وبحسب لوائح السلطات البريطانية، يخضع لاعبو وموظفو الدوري الإنجليزي إلى اختبار كوفيد-19 مرتين أسبوعيا.