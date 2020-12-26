مؤمن زكريا يوجه رسالة للجماهير: سأعود قريبا

وجه لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، رسالة إلى جمهوريه أكد فيها أنه سيعود قريبا، وكتب على "تويتر": "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر".

وتابع، اليوم السبت: "أبشركم، قريبا سأكون معكم".

وذكر موقع "في الجول" المصري أن مؤمن زكريا، يخضع حاليا للعلاج، وذلك منذ أشهر جعلته يغيب عن الملاعب، إذ يعاني مؤمن زكريا من أزمة صحية ألمت به.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كرم مؤمن زكريا، بمنحه شرف رفع كأس دوري أبطال أفريقيا.

الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر..

*أبشركم قريبا سأكون معكم💪* — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) December 26, 2020

وكان رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي المصري عن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي 3 سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.