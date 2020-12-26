غدا... طعن مرتضى منصور على إقالته من رئاسة الزمالك أمام القضاء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم غد الأحد، مصير مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من رئاسة النادي.

وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن المحكمة، تنظر الدعوى المقدمة من منصور لوقف قرار اللجنة الأولمبية، الذي ألزم إدارة النادي بالدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل انتخاب رئيس جديد للنادي.

وذكر الموقع أن المحكمة في جلستها لماضية، أحالت الدعوى القضائية إلى هيئة مفوضي الدولة.

وأوضح أن قرار الإحالة يهدف إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لنظر موضوع الدعوى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدم رئيس نادي الزمالك السابق، بدعوى قضائية عاجلة للطعن في قرار إقالته من منصبه، وحل مجلس إدارة "القلعة الييضاء".

وتقدم بالدعوى كذلك أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، أحمد مرتضى، وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، ومحمد أنور وشريفة كمال.

يذكر أنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الرياضة المصرية إيقاف مجلس مرتضى منصور، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في ملفات المالية، وقد عينت لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.