نادي مشارك يفاوضه... هل يرحل ساسي عن الزمالك من أجل مونديال الأندية؟

أفادت تقارير صحيفة قطرية، بأن نادي الدحيل القطري، الذي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري البلد المستضيف، تواصل مع وكيل نجم وسط الزمالك فرجاني ساسي، تمهيدا لمحاولة ضمه قبل البطولة.

ووفقا لجريدة "العرب" القطرية، فإن "اللاعب صار على رادار الدحيل لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأوضحت أنه "حدثت اتصالات بين الدحيل ووكيل فرجاني ساسي من أجل الانتهاء من مفاوضات ضم اللاعب لا سيما أن الدحيل يسعى خلال الفترة المقبلة لضم أكثر من لاعب محترف جديد لتدعيم صفوفه قبل مونديال الأندية".

يذكر أن طرفي المباراة الافتتاحية بمونديال الأندية "قطر 2021" الذي تستضيفه العاصمة الدوحة الفترة من 1-11 فبراير/شباط المقبل، ستجمع بين الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتُقام مباريات البطولة المرتقبة في 3 ملاعب مونديالية هي "أحمد بن علي، خليفة الدولي، المدينة التعليمية" والأخير يستضيف المباراة النهائية يوم 11 فبراير/شباط.

وسيبدأ الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره بالمباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير/شباط على ملعب "أحمد بن علي" الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.

ويشارك بالمنافسات الأندية بطلة الدوري في قاراتها: بايرن ميونخ الألماني (أوروبا)، تيغريس أونال المكسيكي (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي "كونكاكاف")، الأهلي المصري (أفريقيا)، أولسان هيونداي (آسيا).

وسيكتمل عقد الفرق المشاركة أواخر يناير/كانون الثاني المقبل بممثل أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس ليبرتادوريس، وستُجرى قرعة البطولة يوم 19 الشهر المقبل بمدينة زيورخ السويسرية.