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    قناة الزمالك: مصطفى محمد رفض 100 مليون جنيه من بيراميدز... فيديو

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    رياضة
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    قال الإعلامي خالد الغندور إن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك رفض 100 مليون جنيه، كعرض للانتقال إلى فريق بيرميدز المصري.

    وفي برنامجه "زملكاوي" المذاع على فضائية الزمالك، قال الغندور: "قبل وصول عرض سانت إيتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد، تقدم بيراميدز بعرض للاعب براتب 30 مليون جنيه في الموسم، أي ما يوازي 100 مليون جنيه في ثلاثة أعوام" حسب تعبيره.

    جمهور نادي الزمالك
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    الـ100 مليون هي السبب... كيف تحول مصطفى محمد لا عب الزمالك إلى "تريند"

    وأكد أن "مصطفى محمد رد عليهم بالرفض بالتأكيد، خاصةً أنه يرفض فكرة اللعب في مصر إلا لنادي الزمالك، وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي".

    وبلغة غاضبة قال الغندور: "أقول لمسؤولي بيراميدز (عيب)، من حقك أن تتفاوض مع لاعب لو عقده منتهي، أو يتبقى ستة أشهر على نهايته، ولا يصح أن تتفاوض مع لاعب يرتبط بعقد مع النادي".

    وتابع: "غير صحيح أيضا ما تردد عن توقيع يوسف أوباما لبيراميدز، خاصةً أن اللاعب اتفق مع الزمالك على تجديد عقده وينتظر مقدم التعاقد وسيوقع خلال أسبوع، مع العلم أن عقده سينتهي في شهر أغسطس/آب المقبل".

    وكان الزمالك قد طلب الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار لبيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا عدم وصول عرض رسمي لضم اللاعب.

    جدير بالذكر أن الزمالك بدأ الموسم الجديد بانتصار على فريق المقاولون العرب، ثم أعقبه تعادل إيجابي مع بيراميدز، ويستعد في الجولة الثالثة لمقابلة سموحة غدا الإثنين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

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    لاعب, مصر, الدوري, نادي الزمالك
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