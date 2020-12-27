لقيادة تدريبات الأهلي... موسيماني يظهر بعد شفائه من كورونا

ظهر المدير الفني للنادي الاهلي المصري بيتسو موسيماني، اليوم الأحد، بملعب مختار التتش لقيادة تدريبات الفريق عقب شفائه من فيروس كورونا.

وحسب موقع "يلا كورة" فقد قاد موسيماني تدريبات فريق الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقد خاض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، كان قد أعلن أمس تعافي المدير الفني من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.

وغاب موسيماني عن المباراتين الماضيتين للأهلي في مواجهتي غزل المحلة بالدوري المصري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا.