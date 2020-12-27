حفل "غلوب سوكر"... الخطيب يتحدث عن الزمالك ويوجه نصيحة لمحمد صلاح.. فيديو

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، نصيحة لنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، على هامش حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي يقام في مدينة دبي بالإمارات.

وقال الخطيب عبر قناة أبو ظبي الرياضية على هامش حضوره حفل جوائز كلوب سوكر: "في الأعوام الماضية كانت هناك بعض الأمور في الأهلي لكن مع الإخلاص والعمل أعتقد أننا وصلنا لنتيجة مرضية، النادي يستحق أن يكون على منصات التتويج. دائما نلعب على البطولة، ونحظى بدعم جمهورنا وإخلاص لاعبينا".

"تمثيل النادي #الأهلي في هذا الحفل شرف وسعادة كبيرة"



محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي المصري#جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2LkWxTqEL6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

وواصل متحدثا عن بيتسو موسيماني مدرب الفريق والذي خلف السويسري ريني فايلر، وقال: "فايلر أخلص للأهلي خلال وجوده، لكنه لم يستطع الاستمرار بسبب أسرته، كان قلقا نوعا ما بسبب أزمة كورونا وهذا جعله غير مستقر نفسيا وهو ما أثر على الأداء".

إقالة فايلر وتعيين موسيماني..



تابع ماذا قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن هذا القرار وأسبابه ونتائجه#جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/BcV1GsqI8f — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

وأضاف: "أراد السفر وكنا واضحين معه ووجهنا له الشكر، كان لدينا وجهة نظر بانتداب مدرب عالم بكرة القدم الإفريقية ويعرف الأهلي ويعرف منافسيه أيضا، السيرة الذاتية لموسيماني رائعة وهذا جعله يتعامل مع دوري الأبطال بشكل يليق بالأهلي وجمهوره".

محمود الخطيب: #الزمالك فريق كبير جداً والنادي #الأهلي هو نادي القرن إفريقياً وعربياً



رئيس النادي الأهلي يتحدث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي وحظوظ الفريق في كأس العالم للأندية#جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/YkY4BFufdC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

وتابع "كنا موفقين بانتدابه في نفس اليوم الذي رحل فيه فايلر، نحاول فعل الصحيح والتوفيق من عند الله".

وعن نهائي القرن الذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1 على حساب الزمالك في دوري الأبطال، أوضح "الزمالك فريق كبير جدا والأهلي فريق القرن في إفريقيا، مباراة كبيرة تليق بالناديين".

وأكد على ضرورة الاستعدادا لمونديال الأندية "لابد أن نكون جاهزين فنيا وبدنيا، اللاعبون تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة في الفترة الماضية وبسبب كورونا أيضا، لكن نثق في قدرتهم على تخطي الصعوبات".

كما وجه الخطيب نصيحته لمحمد صلاح بالقول: "هو ابننا، لاعب عالمي نسعد ونفخر به، أقول له ركز في عملك وعلاقتك بربك ولا تشغل بالك بأي شيء يعطل مسيرتك".